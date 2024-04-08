Клуб Мелбет-Первой лиги, ПФК «Кубань» уволил Вадима Евсеева с поста главного тренера основной команды. Об этом сообщают соцсети «жёлто-зелёных». Контракт со специалистом, как отмечается, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Вадима Валентиновича «Кубань» провела 17 официальных матчей, в том числе один – в Пути регионов Кубка России, где коллектив вылетел от пермского «Амкара» в серии пенальти.

Напомним, что «Кубань» остаётся одним из главных претендентов на вылет во Вторую лигу. Сейчас у клуба лишь 17 место и 22 очка, а ниже лишь по дополнительным показателям разместился астраханский «Волгарь». Отстаёт от 15 места краснодарский клуб на четыре очка.