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Мелбет-Первая лига

Евсеев уволен из «Кубани» официально

08 Апреля 2024 • 18:39 Комментировать

Клуб Мелбет-Первой лиги, ПФК «Кубань» уволил Вадима Евсеева с поста главного тренера основной команды. Об этом сообщают соцсети «жёлто-зелёных». Контракт со специалистом, как отмечается, расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Под руководством Вадима Валентиновича «Кубань» провела 17 официальных матчей, в том числе один – в Пути регионов Кубка России, где коллектив вылетел от пермского «Амкара» в серии пенальти.

Напомним, что «Кубань» остаётся одним из главных претендентов на вылет во Вторую лигу. Сейчас у клуба лишь 17 место и 22 очка, а ниже лишь по дополнительным показателям разместился астраханский «Волгарь». Отстаёт от 15 места краснодарский клуб на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Вадим Евсеев
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Сегодня, 08 Апреля
18:46 · Россия. Премьер-лига
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18:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
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