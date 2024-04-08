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Мелбет-Первая лига

Евсеев решил уйти из «Кубани»

08 Апреля 2024 • 14:42 Комментировать

Вадим Евсеев принял решение покинуть тренерский мостик в «Кубани». Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», в понедельник после собрания Евсеев попрощался с руководителями клуба.

Отметим, что Вадим Евсеев тренировал «Кубань» с сентября.

В воскресенье «Кубань» потерпела крупное поражение в гостях у «Черноморца» с результатом 0:3. На текущий момент команда располагается на 17-й, предпоследней позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу российского дивизиона.

Ближайший матч первенства «Кубань» проведёт в воскресенье, 14 апреля – против «КАМАЗа» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Вадим Евсеев
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