Евсеев решил уйти из «Кубани»

Вадим Евсеев принял решение покинуть тренерский мостик в «Кубани». Как сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым», в понедельник после собрания Евсеев попрощался с руководителями клуба.

Отметим, что Вадим Евсеев тренировал «Кубань» с сентября.

В воскресенье «Кубань» потерпела крупное поражение в гостях у «Черноморца» с результатом 0:3. На текущий момент команда располагается на 17-й, предпоследней позиции в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги – второго по рангу российского дивизиона.

Ближайший матч первенства «Кубань» проведёт в воскресенье, 14 апреля – против «КАМАЗа» на своём поле.