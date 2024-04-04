Юниоры «Химок» заняли второе место в чемпионате Москвы

Команда «Химок» U-19 завершила выступления в чемпионате Москвы. После победы над «Советским Районом» (3:0) подмосковные юниоры догнали в таблице «Мегасферу», но по дополнительным показателям остались вторыми. Судьбу первого места решила разница мячей (+40 против +71).

32 гола на турнире наколотил нападающий «Мегасферы» Джан Файзуллин, став лучшим бомбардиром соревнований. У «Химок» лучшие показатели в атаке показали Павел Терин, Иван Гнутов, Павел Абрамов и Роберт Оганесян, у них в активе по 5 забитых голов, сообщают «Вести Подмосковья».