Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Юниоры «Химок» заняли второе место в чемпионате Москвы

04 Апреля 2024 • 11:11 Комментировать

Команда «Химок» U-19 завершила выступления в чемпионате Москвы. После победы над «Советским Районом» (3:0) подмосковные юниоры догнали в таблице «Мегасферу», но по дополнительным показателям остались вторыми. Судьбу первого места решила разница мячей (+40 против +71).

32 гола на турнире наколотил нападающий «Мегасферы» Джан Файзуллин, став лучшим бомбардиром соревнований. У «Химок» лучшие показатели в атаке показали Павел Терин, Иван Гнутов, Павел Абрамов и Роберт Оганесян, у них в активе по 5 забитых голов, сообщают «Вести Подмосковья».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ - «Манчестер Сити» на третьем месте Гюндоган ответил, готов ли возглавить «Барселону» вместо Хави Стало известно, кто составит атакующее трио «Барселоны» в матче с «ПСЖ»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
08.04.24 в 19:30
Химки Химки
Арсенал Тула Арсенал Тула
2.22 3.20 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
07 Апреля
21:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» вышло на второе место после победы над «Енисеем»
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Странный гол помог «Черноморцу» разгромить «Кубань»
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» помешал «Родине» выйти на второе место
15:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол принёс «Нефтехимику» победу над «СКА-Хабаровском»
15:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Для игры в РПЛ «Химкам» нужно прибавить во всём»
06 Апреля
18:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» упустил победу над «Волгарём»
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» и «Алания» разошлись миром в результативной концовке
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Волевая победа над «Торпедо» вывела «Акрон» на чистое первое место
14:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» уверенно обыграл «Тюмень»
05 Апреля
12:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Химки» — главный фаворит в борьбе за выход в РПЛ
04 Апреля
16:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент ФНЛ отреагировал на задержание главы «Мелбет»
11:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент игрока «Родины» Крижана: «Мы не хотим говорить с другими клубами в данный момент»
11:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Юниоры «Химок» заняли второе место в чемпионате Москвы
03 Апреля
17:45 · Россия. Премьер-лига
Корян — об уходе Митрюшкина: «Химки» не должны зависеть от одного игрока»
16:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов недоволен результатами «Химок»
Все новости
Рекомендуем