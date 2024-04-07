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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» вышло на второе место после победы над «Енисеем»

07 Апреля 2024 • 21:29 Комментировать
Динамо Махачкала
1:0
Енисей

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло против «Енисея». Никита Раздорских в одной из первых атак сотряс перекладину. Сердер Сердеров вышел один на один с вратарем и не переиграл его. После перерыва штрафной удар у хозяев, навес, скидка, и Муталип Алибеков переправил мяч  в цель. Денис Тихонов с дюжины метров атаковал без помех и не попал.

«Динамо» удержало победный счет и идет на втором месте, противник - девятый.

Протокол игры  
Динамо Махачкала1:0Енисей
(1:0) Алибеков Муталип55'  
Магомедов Тимур  90'Кагермазов Сослан 69' (Магомедов Ражаб ( 69') Ковачевич ВладимирАлибеков МуталипСундуков Темиркан 73' (Храмцов Максим ( 73'  89') Шумахов Идар 10' (Касимов Артём ( 10'  35') Крачковский Антон 69' (Сандрачук Александр ( 69') Юсупов Залимхан  82'Глушков Никита СергеевичСердеров Сердер  88'Касинтура Эгаш
Запасные: Гаджиев АбакарГошев ЕвгенийЗинович КириллКампо ФранцискоДжабраилов АбдулпашаВолк Давид
Ставер ЕвгенийСтежко Виталий  65'Бардыбахин ВячеславМасловский АлександрФеррейра ХерманИванов ЕгорРаздорских Никита 42' (Гащенков Михаил ( 42') Тихонов ДенисЛомакин АлександрОкладников Андрей 75' (Савельев Максим ( 75') Мазурин Андрей 75' (Саадуев Шамиль ( 75')
Запасные: Немченко АнатолийАнтипин СтаниславМарков НиколайХозин ВладимирКичин Валерий
07 апреля.

 

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Енисей Динамо Махачкала

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