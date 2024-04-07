Махачкалинское «Динамо» вышло на второе место после победы над «Енисеем»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло против «Енисея». Никита Раздорских в одной из первых атак сотряс перекладину. Сердер Сердеров вышел один на один с вратарем и не переиграл его. После перерыва штрафной удар у хозяев, навес, скидка, и Муталип Алибеков переправил мяч в цель. Денис Тихонов с дюжины метров атаковал без помех и не попал.

«Динамо» удержало победный счет и идет на втором месте, противник - девятый.