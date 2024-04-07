Махачкалинское «Динамо» вышло на второе место после победы над «Енисеем»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» играло против «Енисея». Никита Раздорских в одной из первых атак сотряс перекладину. Сердер Сердеров вышел один на один с вратарем и не переиграл его. После перерыва штрафной удар у хозяев, навес, скидка, и Муталип Алибеков переправил мяч в цель. Денис Тихонов с дюжины метров атаковал без помех и не попал.
«Динамо» удержало победный счет и идет на втором месте, противник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Алибеков Муталип55'
Магомедов Тимур• 90'Кагермазов Сослан69' (Магомедов Ражаб (69') •Ковачевич Владимир•Алибеков Муталип•Сундуков Темиркан73' (Храмцов Максим (73') • 89'Шумахов Идар10' (Касимов Артём (10') • 35'Крачковский Антон69' (Сандрачук Александр (69') •Юсупов Залимхан• 82'Глушков Никита Сергеевич•Сердеров Сердер• 88'Касинтура Эгаш
Ставер Евгений•Стежко Виталий• 65'Бардыбахин Вячеслав•Масловский Александр•Феррейра Херман•Иванов Егор•Раздорских Никита42' (Гащенков Михаил (42') •Тихонов Денис•Ломакин Александр•Окладников Андрей75' (Савельев Максим (75') •Мазурин Андрей75' (Саадуев Шамиль (75')
07 апреля.
Бан пользователя