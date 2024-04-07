Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Странный гол помог «Черноморцу» разгромить «Кубань»

07 Апреля 2024 • 17:56 Комментировать
Черноморец Нв
3:0
Кубань
окончен

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги играли аутсайдеры, «Черноморец» и «Кубань». На экваторе первого тайма Юрий Будагян очень легко прошел к линии штрафной мимо застывшего защитника и поразил левый угол ворот, при этом голкипер прыгнул к другой штанге - удивительно! 1:0 на табло по итогам первого тайма. На 62-й минуте только что вышедший Антон Антонов с пенальти вколотил мяч в левую девятку - 2:0.  Вскоре после подачи со штрафного к линии вратарской Мераби Уридия в борьбе протолкнул мяч в сетку - 3:0.

После четвертой победы подряд «Черноморец» делит 13-е место, соперник - последнее.

Протокол игры  
Черноморец Нв3:0Кубань
(1:0) Будагян Юрий22'  
(2:0) Антонов Антон62'  
(3:0) Уридия Мераби73'  
Фролкин ДаниилГараев Виктор 76' (Безчаснюк Александр ( 76') Фомин ДенисЧичинадзе АнриКрасильниченко Олег 46' (Гурченко Даниил ( 46') Ланин ОлегЕнин ИванБудагян Юрий  8' 46' (Воропаев Артём ( 46') Родионов Илья 61' (Антонов Антон ( 61') Уридия Мераби 81' (Пучков Семён ( 81') Мельников Никита
Запасные: Будачёв ИванЕсимбеков ДэвидНикифоров НикитаКумбурович НиколаРебров ДмитрийПопович АлександрЯковлев Дмитрий
Терновский ДмитрийСмирнов АлександрТемников Иван 46' (Ежков Данила ( 46') Таказов Сослан 13' (Веденеев Максим ( 13') Байрыев АзатЖилов ИсламБезденежных Игорь  47'Кертанов Константин 72' (Рейхмен Богдан ( 72') Шарипов АльбертЛевин Гаррик 46' (Фаттахов Ленар ( 46') Грузнов Илья  86'
Запасные: Осипов ЕвгенийБакалюк НикитаНестеренко ЮрийКенфак ОливьеМахатадзе Георгий
07 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубань Черноморец Новороссийск

Новости по матчу

05 Апреля
14:50
Актуальная ставка и прогноз на матч Черноморец – Кубань Мелбет-Первой лиги – 7 апреля 2024
02 Апреля
15:00
Евсеев: «На меня давит положение «Кубани» в турнирной таблице»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться «Бавария» нашла замену Нойеру Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хави выдвинул требование «Барселоне» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Сокол Сокол
Родина Москва Родина Москва
1
1
4.20 3.30 1.89
Видео
Окончен
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
Нефтехимик Нефтехимик
0
1
2.65 3.20 2.65
Видео
Окончен
Черноморец Нв Черноморец Нв
Кубань Кубань
3
0
2.08 3.15 3.70
Видео
07.04.24 в 19:30
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Енисей Енисей
2.19 3.10 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Странный гол помог «Черноморцу» разгромить «Кубань»
15:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» помешал «Родине» выйти на второе место
15:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
Быстрый гол принёс «Нефтехимику» победу над «СКА-Хабаровском»
15:09 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Для игры в РПЛ «Химкам» нужно прибавить во всём»
06 Апреля
18:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» упустил победу над «Волгарём»
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» и «Алания» разошлись миром в результативной концовке
17:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Волевая победа над «Торпедо» вывела «Акрон» на чистое первое место
14:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» уверенно обыграл «Тюмень»
05 Апреля
12:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Химки» — главный фаворит в борьбе за выход в РПЛ
04 Апреля
16:44 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент ФНЛ отреагировал на задержание главы «Мелбет»
11:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент игрока «Родины» Крижана: «Мы не хотим говорить с другими клубами в данный момент»
03 Апреля
17:45 · Россия. Премьер-лига
Корян — об уходе Митрюшкина: «Химки» не должны зависеть от одного игрока»
16:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов недоволен результатами «Химок»
14:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов высказался о желании Талалаева выпустить молодых игроков на матч против «Ростова»
13:26 · Кубок России
Игрок «Химок» Терехов: «Я рассчитывал на победу в Кубке России»
Все новости
Рекомендуем