Странный гол помог «Черноморцу» разгромить «Кубань»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги играли аутсайдеры, «Черноморец» и «Кубань». На экваторе первого тайма Юрий Будагян очень легко прошел к линии штрафной мимо застывшего защитника и поразил левый угол ворот, при этом голкипер прыгнул к другой штанге - удивительно! 1:0 на табло по итогам первого тайма. На 62-й минуте только что вышедший Антон Антонов с пенальти вколотил мяч в левую девятку - 2:0. Вскоре после подачи со штрафного к линии вратарской Мераби Уридия в борьбе протолкнул мяч в сетку - 3:0.

После четвертой победы подряд «Черноморец» делит 13-е место, соперник - последнее.