Странный гол помог «Черноморцу» разгромить «Кубань»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги играли аутсайдеры, «Черноморец» и «Кубань». На экваторе первого тайма Юрий Будагян очень легко прошел к линии штрафной мимо застывшего защитника и поразил левый угол ворот, при этом голкипер прыгнул к другой штанге - удивительно! 1:0 на табло по итогам первого тайма. На 62-й минуте только что вышедший Антон Антонов с пенальти вколотил мяч в левую девятку - 2:0. Вскоре после подачи со штрафного к линии вратарской Мераби Уридия в борьбе протолкнул мяч в сетку - 3:0.
После четвертой победы подряд «Черноморец» делит 13-е место, соперник - последнее.
Протокол игры
|(1:0) Будагян Юрий22'
|(2:0) Антонов Антон62'
|(3:0) Уридия Мераби73'
Фролкин Даниил•Гараев Виктор76' (Безчаснюк Александр (76') •Фомин Денис•Чичинадзе Анри•Красильниченко Олег46' (Гурченко Даниил (46') •Ланин Олег•Енин Иван•Будагян Юрий 8'46' (Воропаев Артём (46') •Родионов Илья61' (Антонов Антон (61') •Уридия Мераби81' (Пучков Семён (81') •Мельников Никита
Терновский Дмитрий•Смирнов Александр•Темников Иван46' (Ежков Данила (46') •Таказов Сослан13' (Веденеев Максим (13') •Байрыев Азат•Жилов Ислам•Безденежных Игорь• 47'Кертанов Константин72' (Рейхмен Богдан (72') •Шарипов Альберт•Левин Гаррик46' (Фаттахов Ленар (46') •Грузнов Илья 86'
07 апреля.
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