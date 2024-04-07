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Мелбет-Первая лига

«Сокол» помешал «Родине» выйти на второе место

07 Апреля 2024 • 15:59 Комментировать
Сокол
1:1
Родина Москва
окончен

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «Родина», рвущаяся на второе место, гостила у аутсайдеров из «Сокола». Владлен Бабаев стал автором первого момента, но его опасный удар был парирован. Дмитрий Сасин в борьбе за мяч у ворот протолкнул его рядом со штангой - мимо. Бабаев еще раз проверил голкипера, а в конце первого тайма были близки к успеху, но не попали в рамку Митча Кризан и Ян Гудков.

Во втором тайме Дмитрий Сасин почти в упор стрелял и не попал, а Артём Максименко не реализовал выход один на один. Александр Клещенко получил мяч после подачи углового и вторым касанием открыл счет. Максименко едва не отличился, атакуя под перекладину - сейв. Поле навеса Максименко Кризан грубо ошибся у своих ворот, срезав мяч в створ, - 1:1.

Прервалась победная серия «Родины», столичная команда могла стать второй, но делит третье место. Соперник также третий, но с конца.

Протокол игры  
Сокол1:1Родина Москва
  54'Клещенко Александр (0:1)
(1:1) Максименко Артём74'  
Косаревский ПётрПлиев ЗаурбекДудиев Аслан  64' 87' (Молодцов Артём ( 87') Забелин Павел  28'Сериков ИльяТолстопятов НиколайГудков ЯнБабаев ВладленМальцев Михаил  82'Сасин Дмитрий 80' (Самко Владислав ( 80') Максименко Артём
Запасные: Крайков ТимурОзманов ДавидЕвдокимов АндрейЛеонтьев ИгорьАбазов АстемирАзаров ВладимирМорозов ВладиславКозловский НикитаИвахнов МатвейБатырев Амир
Корякин АлександрМарсиньо Силва  20' 59' (Чернышёв Даниил ( 59') Клещенко Александр  37'Кризан МитчаЭдилсон  41' 78' (Тананеев Дмитрий ( 78') Юшин Александр 78' (Султонов Мухаммад ( 78') Гордюшенко АстемирКуликов Даниил 69' (Дмитриев Олег ( 69') Фищенко РусланТимошенко ИванКалмыков Амур 69' (Бакаев Солтмурад ( 69')
Запасные: Шакеров РинатКочиев ХетагМещанинов АртёмКузнецов Даниил
07 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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