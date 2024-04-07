«Сокол» помешал «Родине» выйти на второе место

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «Родина», рвущаяся на второе место, гостила у аутсайдеров из «Сокола». Владлен Бабаев стал автором первого момента, но его опасный удар был парирован. Дмитрий Сасин в борьбе за мяч у ворот протолкнул его рядом со штангой - мимо. Бабаев еще раз проверил голкипера, а в конце первого тайма были близки к успеху, но не попали в рамку Митча Кризан и Ян Гудков.

Во втором тайме Дмитрий Сасин почти в упор стрелял и не попал, а Артём Максименко не реализовал выход один на один. Александр Клещенко получил мяч после подачи углового и вторым касанием открыл счет. Максименко едва не отличился, атакуя под перекладину - сейв. Поле навеса Максименко Кризан грубо ошибся у своих ворот, срезав мяч в створ, - 1:1.

Прервалась победная серия «Родины», столичная команда могла стать второй, но делит третье место. Соперник также третий, но с конца.