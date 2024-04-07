Быстрый гол принёс «Нефтехимику» победу над «СКА-Хабаровском»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против ещё одного середняка, «Нефтехимика», который находится в феноменальной форме и штампует очки. Уже на 13-й минуте номинальные гости повели в счете. Это Данила Емельянов воспользовался провалом опорной зоны соперника, продвинулся к линии штрафной по центру и плотно пробил низом в правый угол ворот - 0:1.

«Нефтехимик» после этой победы делит шестое место в таблице. Противник - 10-е.