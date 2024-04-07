Быстрый гол принёс «Нефтехимику» победу над «СКА-Хабаровском»

В 26-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против ещё одного середняка, «Нефтехимика», который находится в феноменальной форме и штампует очки. Уже на 13-й минуте номинальные гости повели в счете. Это Данила Емельянов воспользовался провалом опорной зоны соперника, продвинулся к линии штрафной по центру и плотно пробил низом в правый угол ворот - 0:1.
«Нефтехимик» после этой победы делит шестое место в таблице. Противник - 10-е.
Протокол игры
|13'Емельянов Данила (0:1)
Сугробов Владимир (Яо Жан Шарль (82') •Коновалов Игорь•Никитин Андрей Владимирович•Покидышев Николай•Корнюшин Даниил•Кожемякин Олег•Никитин Кирилл•Савинов Андрей46' (Петров Илья (46') •Бегун Дмитрий46' (Мусалов Магомед (46') •Гонгапшев Альбек63' (Алиев Саид (63') •Подберёзкин Вячеслав
Голубев Андрей•Шоркин Максим•Ситдиков Марат•Герасимов Алексей•Бердников Алексей• 51'Талалай Денис• 90'Емельянов Данила•Джамилов Султан86' (Першин Матвей (86') •Петров Максим Вячеславович90' (Котов Павел (90') •Шильцов Константин46' (Котик Артём (46') •Магомедов Рашид 35'46' (Кокоев Давид (46')
07 апреля.
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