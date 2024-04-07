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Мелбет-Первая лига

Терехов: «Для игры в РПЛ «Химкам» нужно прибавить во всём»

07 Апреля 2024 • 15:09 Комментировать
Химки
...
Арсенал Тула
08.04 19:30

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался об уровне игры подмосковной команды.

По мнению Терехова, для того, чтобы выступать в РПЛ, «красно-чёрным» необходимо прибавить во всех компонентах игры.

«Нынешний уровень «Химок» сопоставим с уровнем той лиги, где мы сейчас выступаем. Для игры в РПЛ прибавить нужно во всём. Но для начала нужно решить задачу выйти в РПЛ, потом уже думать, что делать», — цитирует Терехова «РБ Спорт».

Напомним, после 24 проведённых матчей в текущем розыгрыше Мелбет-Первой лиги «Химки» расположились на втором месте в турнирной таблице, отстав от первого «Акрона» на три очка. Свой ближайший матч команда Андрея Талалаева проведёт завтра, 8 апреля, против тульского «Арсенала». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Терехов

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ХИМКИ АРСЕНАЛ ТУЛА
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