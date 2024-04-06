«КАМАЗ» упустил победу над «Волгарём»

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл дома против худшей команды соревнований, «Волгаря». Аутсайдеры повели на 20-й минуте стараниями Вячеслав Кротова, но через четыре минуты пропустили удар Руслана Куля. Челнинцы повели после попытки Павла Горелова, но на 84-й минуте Денис Ткачук сравнял - 2:2.

«КАМАЗ» остается 13-м, а вот противник делит последнее место с «Кубанью» и проигрывает четыре очка спасительной 15-й строчке.