«КАМАЗ» упустил победу над «Волгарём»

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл дома против худшей команды соревнований, «Волгаря». Аутсайдеры повели на 20-й минуте стараниями Вячеслав Кротова, но через четыре минуты пропустили удар Руслана Куля. Челнинцы повели после попытки Павла Горелова, но на 84-й минуте Денис Ткачук сравнял - 2:2.
«КАМАЗ» остается 13-м, а вот противник делит последнее место с «Кубанью» и проигрывает четыре очка спасительной 15-й строчке.
Протокол игры
|20'Кротов Вячеслав (0:1)
|(1:1) Куль Руслан24'
|(2:1) Горелов Павел65'
|84'Ткачук Денис (2:2)
Самок Сергей•Полюткин Антон• 48'Почивалин Валерий•Аюкин Руслан•Стародуб Дмитрий80' (Мануйлов Роман (80') •Ратников Савелий•Кириллов Юрий63' (Горелов Павел (63') • 90'Фартуна Борис63' (Родин Даниил (63') •Куль Руслан• 61'Гаглоев Александр90' (Защепкин Роман (90') •Таликин Дамир90' (Абдуллаев Сурхайхан (90')
Запасные: Гращенков Роман•Асылов Ильяс
Одоевский Даниил•Зуев Илья•Обивалин Сергей•Шакуро Павел69' (Жамалетдинов Тимур (69') •Хомуха Иван•Шайхтдинов Дамир•Атабаев Эрбол• 55'Ткачук Денис•Павлишин Алексей69' (Смирнов Данила (69') • 86'Кротов Вячеслав•Лесников Дмитрий81' (Мартовой Даниил (81') 90'
06 апреля.
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