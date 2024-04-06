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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» упустил победу над «Волгарём»

06 Апреля 2024 • 18:44 Комментировать
КАМАЗ
2:2
Волгарь

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл дома против худшей команды соревнований, «Волгаря». Аутсайдеры повели на 20-й минуте стараниями Вячеслав Кротова, но через четыре минуты пропустили удар Руслана Куля. Челнинцы повели после попытки Павла Горелова, но на 84-й минуте Денис Ткачук сравнял - 2:2.

«КАМАЗ» остается 13-м, а вот противник делит последнее место с «Кубанью» и проигрывает четыре очка спасительной 15-й строчке.

Протокол игры  
КАМАЗ2:2Волгарь
  20'Кротов Вячеслав (0:1)
(1:1) Куль Руслан24'  
(2:1) Горелов Павел65'  
  84'Ткачук Денис (2:2)
Самок СергейПолюткин Антон  48'Почивалин ВалерийАюкин РусланСтародуб Дмитрий 80' (Мануйлов Роман ( 80') Ратников СавелийКириллов Юрий 63' (Горелов Павел ( 63'  90') Фартуна Борис 63' (Родин Даниил ( 63') Куль Руслан  61'Гаглоев Александр 90' (Защепкин Роман ( 90') Таликин Дамир 90' (Абдуллаев Сурхайхан ( 90')
Запасные: Гращенков РоманАсылов Ильяс
Одоевский ДаниилЗуев ИльяОбивалин СергейШакуро Павел 69' (Жамалетдинов Тимур ( 69') Хомуха ИванШайхтдинов ДамирАтабаев Эрбол  55'Ткачук ДенисПавлишин Алексей 69' (Смирнов Данила ( 69'  86') Кротов ВячеславЛесников Дмитрий 81' (Мартовой Даниил ( 81'  90')
Запасные: Анисимов АндрейФольмер КириллКривохижин ЕлисейКосарев КириллУшатов КириллСмирнов Олег
06 апреля.

 

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04 Апреля
18:25
Актуальная ставка и прогноз на матч КАМАЗ – Волгарь Мелбет-Первой лиги – 6 апреля 2024
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