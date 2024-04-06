«Ленинградец» и «Алания» разошлись миром в результативной концовке

06 апреля.. Гости уже на второй минуте забили быстрый гол стараниями Ибрагима Цаллагова, но тут же получили ответ от Максима Бачинского, который получил заброс из глубины и вторым касанием хладнокровно пробил мимо голкипера - 1:1. Команды вышли на второй тайм, и гости снова забили, после удара Тараса Гаглоева счет стал 1:2. На сей раз соперник отыгрался гораздо позже - на 81-й минуте пенальти реализовал Михаил Горелишвили (2:2). Невероятно, но еще один 11-метровый для «Ленинградца», и уже Эдуард Суханов попал с точки - 3:2. Но и это не конец. Такой же стандарт для гостей. Николай Гиоргобиани был точен - 3:3.

Этот гол на 90-й минуте отобрал у «Ленинградца» первую победу в 2024 году, команда делит 14-е место. Соперник - шестое.