«Ленинградец» и «Алания» разошлись миром в результативной концовке

Протокол игры
|2'Цаллагов Ибрагим (0:1)
|(1:1) Бачинский Максим10'
|51'Гаглоев Тарас (1:2)
|(2:2) Горелишвили Михаил81'
|(3:2) Суханов Эдуард86'
|90'Гиоргобиани Николай (3:3)
Карабашев Никита•Волков Владислав II•Беляев Максим•Калугин Никита•Яковлев Андрей•Хитяев Андрей69' (Апеков Руслан (69') •Суханов Эдуард•Шепелев Владислав•Горелишвили Михаил•Жиронкин Виталий•Бачинский Максим69' (Колесниченко Кирилл (69')
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Бутаев Аллон•Дауров Руслан46' (Гаглоев Тарас (46') •Плиев Константин•Цаллагов Ибрагим•Чочиев Алан•Тарба Заур•Хабалов Алан54' (Качмазов Сослан (54') •Гиоргобиани Николай•Караев Давид46' (Цараев Алан (46')
06 апреля.. Гости уже на второй минуте забили быстрый гол стараниями Ибрагима Цаллагова, но тут же получили ответ от Максима Бачинского, который получил заброс из глубины и вторым касанием хладнокровно пробил мимо голкипера - 1:1. Команды вышли на второй тайм, и гости снова забили, после удара Тараса Гаглоева счет стал 1:2. На сей раз соперник отыгрался гораздо позже - на 81-й минуте пенальти реализовал Михаил Горелишвили (2:2). Невероятно, но еще один 11-метровый для «Ленинградца», и уже Эдуард Суханов попал с точки - 3:2. Но и это не конец. Такой же стандарт для гостей. Николай Гиоргобиани был точен - 3:3.
Этот гол на 90-й минуте отобрал у «Ленинградца» первую победу в 2024 году, команда делит 14-е место. Соперник - шестое.
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