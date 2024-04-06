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Мелбет-Первая лига

«Ленинградец» и «Алания» разошлись миром в результативной концовке

06 Апреля 2024 • 17:56 Комментировать
Ленинградец
3:3
Алания
окончен
Протокол игры  
Ленинградец3:3Алания
  2'Цаллагов Ибрагим (0:1)
(1:1) Бачинский Максим10'  
  51'Гаглоев Тарас (1:2)
(2:2) Горелишвили Михаил81'  
(3:2) Суханов Эдуард86'  
  90'Гиоргобиани Николай (3:3)
Карабашев НикитаВолков Владислав IIБеляев МаксимКалугин НикитаЯковлев АндрейХитяев Андрей 69' (Апеков Руслан ( 69') Суханов ЭдуардШепелев ВладиславГорелишвили МихаилЖиронкин ВиталийБачинский Максим 69' (Колесниченко Кирилл ( 69')
Запасные: Кудрявцев РоманДавиденко КириллИльин СергейМорозов НикитаНиколаев СергейКаптилов ВалерийКазаков РусланСмирнов ЕгорЗайцев Андрей
Солдатенко РостиславБагаев АланБутаев АллонДауров Руслан 46' (Гаглоев Тарас ( 46') Плиев КонстантинЦаллагов ИбрагимЧочиев АланТарба ЗаурХабалов Алан 54' (Качмазов Сослан ( 54') Гиоргобиани НиколайКараев Давид 46' (Цараев Алан ( 46')
Запасные: Хугаев АланЗасеев АзаматГубиев ЭрикХадарцев БатразНатабашвили Георгий

06 апреля.. Гости уже на второй минуте забили быстрый гол стараниями Ибрагима Цаллагова, но тут же получили ответ от Максима Бачинского, который получил заброс из глубины и вторым касанием хладнокровно пробил мимо голкипера - 1:1. Команды вышли на второй тайм, и гости снова забили, после удара Тараса Гаглоева счет стал 1:2. На сей раз соперник отыгрался гораздо позже - на 81-й минуте пенальти реализовал Михаил Горелишвили (2:2). Невероятно, но еще один 11-метровый для «Ленинградца», и уже Эдуард Суханов попал с точки - 3:2. Но и это не конец. Такой же стандарт для гостей. Николай Гиоргобиани был точен - 3:3.

Этот гол на 90-й минуте отобрал у «Ленинградца» первую победу в 2024 году, команда делит 14-е место. Соперник - шестое.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Ленинградец

Новости по матчу

04 Апреля
18:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Ленинградец – Алания Мелбет-Первой лиги – 6 апреля 2024
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