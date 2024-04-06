Волевая победа над «Торпедо» вывела «Акрон» на чистое первое место

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Торпедо». Александр Иваньков отличился на девятой минуте. Вскоре Константин Савичев подобрал отбитый голкипером мяч и без помех метров с 12 расстрелял ворота - 1:1. На 37-й минуте у хозяев прошел пас вдоль линии штрафной, Никита Глушков оказался на убойной позиции и пробил под перекладину - 2:1.
«Акрон» идет на чистом первом месте, противник делит 10-ю позицию в таблице.
Протокол игры
|9'Иваньков Александр II (0:1)
|(1:1) Савичев Константин19'
|(2:1) Глушков Никита Андреевич37'
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья• 48'Димоски Боян•Данилин Кирилл68' (Эльдарушев Абу-Саид (68') •Савичев Константин•Чудин Иван•Палиенко Максим81' (Макаров Сергей (81') •Галоян Артур•Глушков Никита Андреевич68' (Галкин Владислав (68') •Понсе Андрес68' (Барт Руслан (68')
Бабурин Егор•Бородин Сергей Алексеевич•Иваньков Александр II•Шевченко Глеб•Москвичёв Владимир66' (Чурич Марио (66') •Горбунов Игорь59' (Червяков Руслан (59') •Рейна Йорди•Роганович Боян• 42'Тугарев Роман78' (Орехов Александр (78') •Шамкин Даниил78' (Мелекесцев Тимур (78') •Стефанович Илья59' (Гонгадзе Георгий (59')
06 апреля.
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