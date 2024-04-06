Волевая победа над «Торпедо» вывела «Акрон» на чистое первое место

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «Акрон» принимал «Торпедо». Александр Иваньков отличился на девятой минуте. Вскоре Константин Савичев подобрал отбитый голкипером мяч и без помех метров с 12 расстрелял ворота - 1:1. На 37-й минуте у хозяев прошел пас вдоль линии штрафной, Никита Глушков оказался на убойной позиции и пробил под перекладину - 2:1.

«Акрон» идет на чистом первом месте, противник делит 10-ю позицию в таблице.