«Шинник» уверенно обыграл «Тюмень»

26-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем «Тюмень» - «Шинник». Хозяева поля ещё несколько туров назад шли в четвёрке, но уже давно не побеждали. Неудачную серию не удалось прервать и сегодня. Уже на восьмой минуте Василий Олейников получил мяч от правой кромки поля и вторым касанием в центре штрафной открыл счет. На 69-й минуте Артём Малахов удвоил перевес гостей - 0:2.

«Шинник» выиграл второй матч в 2024 году и делит 10-е место, соперник - шестой.