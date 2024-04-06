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Мелбет-Первая лига

«Шинник» уверенно обыграл «Тюмень»

06 Апреля 2024 • 14:56 Комментировать
Тюмень
0:2
Шинник
окончен

26-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем «Тюмень» - «Шинник». Хозяева поля ещё несколько туров назад шли в четвёрке, но уже давно не побеждали. Неудачную серию не удалось прервать и сегодня. Уже на восьмой минуте Василий Олейников получил мяч от правой кромки поля и вторым касанием в центре штрафной открыл счет. На 69-й минуте Артём Малахов удвоил перевес гостей - 0:2.

«Шинник» выиграл второй матч в 2024 году и делит 10-е место, соперник - шестой.

Протокол игры  
Тюмень0:2Шинник
  8'Алейников Василий (0:1)
  69'Малахов Артём (0:2)
Любаков ЕгорБайтуков РусланПеченкин НикитаБем АлександрПетров Михаил 73' (Шадрин Павел ( 73') Насыров Исламжан 73' (Дружинин Игорь ( 73') Коротаев Александр  83'Шитов ВиталийБолотов ЕвгенийБалахонцев Никита 46' (Татаринов Евгений ( 46') Москаленчик Илья 60' (Маркелов Иван ( 60')
Запасные: Мырзаков КириллНикишин КириллХайлоев РусланКасаткин НикитаМарьянов АндрейСавин Андрей
Довбня АлександрПоляков МаксимВалиахметов ЭдуардЗагре Бен АзизКотин НикитаСаусь Владислав 90' (Яковлев Михаил ( 90') Малахов Артём 90' (Сухомлинов Данила ( 90') Алейников ВасилийГолубев АртёмЗинков ВячеславАндреев Игорь 84' (Рубцов Илья ( 84')
Запасные: Вамбольт ДенисСемёнов Андрей ИгоревичНизамутдинов ЭльдарСамойлов ДмитрийЯкушевич Глеб
06 апреля.

 

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04 Апреля
17:15
Бесплатная ставка и прогноз на матч Тюмень – Шинник Мелбет-Первой лиги – 6 апреля 2024
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