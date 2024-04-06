«Шинник» уверенно обыграл «Тюмень»

26-й тур Мелбет-Первой лиги стартовал матчем «Тюмень» - «Шинник». Хозяева поля ещё несколько туров назад шли в четвёрке, но уже давно не побеждали. Неудачную серию не удалось прервать и сегодня. Уже на восьмой минуте Василий Олейников получил мяч от правой кромки поля и вторым касанием в центре штрафной открыл счет. На 69-й минуте Артём Малахов удвоил перевес гостей - 0:2.
«Шинник» выиграл второй матч в 2024 году и делит 10-е место, соперник - шестой.
Протокол игры
|8'Алейников Василий (0:1)
|69'Малахов Артём (0:2)
Любаков Егор•Байтуков Руслан•Печенкин Никита•Бем Александр•Петров Михаил73' (Шадрин Павел (73') •Насыров Исламжан73' (Дружинин Игорь (73') •Коротаев Александр• 83'Шитов Виталий•Болотов Евгений•Балахонцев Никита46' (Татаринов Евгений (46') •Москаленчик Илья60' (Маркелов Иван (60')
Довбня Александр•Поляков Максим•Валиахметов Эдуард•Загре Бен Азиз•Котин Никита•Саусь Владислав90' (Яковлев Михаил (90') •Малахов Артём90' (Сухомлинов Данила (90') •Алейников Василий•Голубев Артём•Зинков Вячеслав•Андреев Игорь84' (Рубцов Илья (84')
06 апреля.
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