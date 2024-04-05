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Терехов: «Химки» — главный фаворит в борьбе за выход в РПЛ

05 Апреля 2024 • 12:01 Комментировать
Химки
...
Арсенал Тула
08.04 19:30

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о шансах подмосковного клуба выйти в Российскую премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

Игрок считает свою команду главным фаворитом в борьбе за выход в элитный дивизион, а на конкурентов он не обращает внимания.

«В первую очередь нужно концентрироваться на своей игре и совершенствовать свое качество — тогда все будет хорошо, задачи будут выполнены», - приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Андрея Талалаева возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, опережая «Акрон» по дополнительным показателям. В ближайшем туре они сыграют против тульского «Арсенала». 

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Евро-Футбол.Ру,
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ХИМКИ АРСЕНАЛ ТУЛА
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