Терехов: «Химки» — главный фаворит в борьбе за выход в РПЛ

Защитник «Химок» Сергей Терехов высказался о шансах подмосковного клуба выйти в Российскую премьер-лигу по итогам нынешнего сезона.

Игрок считает свою команду главным фаворитом в борьбе за выход в элитный дивизион, а на конкурентов он не обращает внимания.

«В первую очередь нужно концентрироваться на своей игре и совершенствовать свое качество — тогда все будет хорошо, задачи будут выполнены», - приводит слова Терехова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Андрея Талалаева возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, опережая «Акрон» по дополнительным показателям. В ближайшем туре они сыграют против тульского «Арсенала».