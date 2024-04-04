Президент ФНЛ отреагировал на задержание главы «Мелбет»

В четверг стало известно о задержании Игоря Ляпустина – главы компании «Мелбет». Речь идёт, на минуточку, о спонсоре второго по рангу футбольного дивизиона России. Сейчас он так и называется – Мелбет-Первая лига.

Сообщалось, что Ляпустин был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Комментарий по поводу ситуации дал глава ФНЛ Наиль Измайлов.

«Футбольная национальная лига следит за событиями и надеется, что любые ситуации, связанные с сотрудниками букмекерской конторы «Мелбет», не повлияют на партнёрские отношения между лигой и компанией-титульным партнёром», - цитирует Измайлова телеграм-канал «Инсайд от Карпа».

Лидером Мелбет-Первой лиги на текущий момент являются «Химки». Второй «Акрон» отстаёт до подмосковной команды по дополнительным показателям.