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Мелбет-Первая лига

Агент игрока «Родины» Крижана: «Мы не хотим говорить с другими клубами в данный момент»

04 Апреля 2024 • 11:36 Комментировать
Сокол
...
Родина Москва
07.04 14:00

Роберт Чибеж, агент защитника «Родины» Мити Крижана, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, в настоящий момент словенский футболист полностью сконцентрирован на выступлениях за «Родину» и не думает о смене клубной прописки.

«Мы не хотим говорить с другими клубами в данный момент. Главная цель — сфокусироваться на концовке сезона, чтобы посмотреть, чего Митя сможет достичь с «Родиной», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний Крижан провёл за «Родину» 22 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 450 тысяч евро.  

Напомним, после 24 туров Мелбет-Первой лиги московский клуб расположился на пятом месте в турнирной таблице с отставанием от первых «Химок» на два очка.

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Сегодня, 04 Апреля
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