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Мелбет-Первая лига

Терехов недоволен результатами «Химок»

03 Апреля 2024 • 16:22 Комментировать
Химки
...
Арсенал Тула
08.04 19:30

Защитник «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос о том, доволен ли он текущими результатами команды.

«Безусловно, нет, недоволен. Потому что за десять туров до конца у нас уже должен был быть отрыв от второго места в Первой лиге. Мы можем больше», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

По итогам 24 сыгранных матчей «Химки» занимают первую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В активе команды Андрея Талалаева 42 зачетных балла. Стоит сказать, что у «Акрона», который идет вторым, столько же набранных очков.

8 апреля «Химки» примут на своем поле тульский «Арсенал». Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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ХИМКИ АРСЕНАЛ ТУЛА
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16:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
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