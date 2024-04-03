Терехов недоволен результатами «Химок»

Защитник «Химок» Сергей Терехов ответил на вопрос о том, доволен ли он текущими результатами команды.

«Безусловно, нет, недоволен. Потому что за десять туров до конца у нас уже должен был быть отрыв от второго места в Первой лиге. Мы можем больше», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

По итогам 24 сыгранных матчей «Химки» занимают первую строчку в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. В активе команды Андрея Талалаева 42 зачетных балла. Стоит сказать, что у «Акрона», который идет вторым, столько же набранных очков.

8 апреля «Химки» примут на своем поле тульский «Арсенал». Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.