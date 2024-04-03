Терехов высказался о желании Талалаева выпустить молодых игроков на матч против «Ростова»

Защитник «Химок» Сергей Терехов после поражения от «Ростова» (0:0, 6:7 — пен) отреагировал на слова главного тренера своей команды Андрея Талалаева, который ранее заявлял, что хочет выпустить на эту игру молодых футболистов.

«Не знаю, что сказал тренер, кто там выйдет. Был смешанный состав, играли ребята, у которых мало игровой практики. По составу вопросы к тренеру», — приводит слова Терехова «Чемпионат».

После 24 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка. Свой следующий матч команда Талалаева проведёт 8 апреля против тульского «Арсенала».