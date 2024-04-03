Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Терехов высказался о желании Талалаева выпустить молодых игроков на матч против «Ростова»

03 Апреля 2024 • 14:59 Комментировать
Химки
...
Арсенал Тула
08.04 19:30

Защитник «Химок» Сергей Терехов после поражения от «Ростова» (0:0, 6:7 — пен) отреагировал на слова главного тренера своей команды Андрея Талалаева, который ранее заявлял, что хочет выпустить на эту игру молодых футболистов.

«Не знаю, что сказал тренер, кто там выйдет. Был смешанный состав, играли ребята, у которых мало игровой практики. По составу вопросы к тренеру», — приводит слова Терехова «Чемпионат».

После 24 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 42 набранных очка. Свой следующий матч команда Талалаева проведёт 8 апреля против тульского «Арсенала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Сергей Терехов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Апреля
13:26
Игрок «Химок» Терехов: «Я рассчитывал на победу в Кубке России»
10:30
Игрок «Химок» Волков рассказал о требованиях Талалаева
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ХИМКИ АРСЕНАЛ ТУЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал»
Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Бывший главный тренер сборной России Плющев прокомментировал ситуацию с Гатиятулиным Кожевников высказался о поражении «Трактора» в первом матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом» Канарейкин высказался о будущем Ковальчука Каменский: «Любая из четырёх команд может выиграть Кубок Гагарина» Андрей Шестаков назвал лучшего тренера за всю историю КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
14:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов высказался о желании Талалаева выпустить молодых игроков на матч против «Ростова»
13:26 · Кубок России
Игрок «Химок» Терехов: «Я рассчитывал на победу в Кубке России»
12:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок»: «Выход в РПЛ - самая первая задача для нас после вылета из Кубка России»
10:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов: «Химки» соскучились по РПЛ»
10:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Химок» Волков рассказал о требованиях Талалаева
02 Апреля
23:45 · Россия. Премьер-лига
Митрюшкин высказался о своём переходе в «Локомотив»
23:12 · Кубок России
В «Химках» назвали задачу на сезон после вылета из Кубка России
15:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Евсеев: «На меня давит положение «Кубани» в турнирной таблице»
01 Апреля
20:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
Махачкалинское «Динамо» набрало без Бердыева пока лишь треть очков из всех возможных
19:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «СКА-Хабаровске» рассказали, когда клуб вернётся на домашний стадион
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» помешала махачкалинскому «Динамо» возглавить Первую лигу
17:47 · Россия. Премьер-лига
Ещенко получил тренерскую должность в «Кубани»
17:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» не связывалось с Орещуком эксклюзив
31 Марта
19:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» растранжирил моменты в игре с «Нефтехимком» и едва ушёл от поражения
19:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» неожиданно в концовке проиграла «Черноморцу»
Все новости
Рекомендуем