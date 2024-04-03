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Мелбет-Первая лига

Игрок «Химок»: «Выход в РПЛ - самая первая задача для нас после вылета из Кубка России»

03 Апреля 2024 • 12:11 Комментировать

Игрок подмосковных «Химок» Лев Скворцов высказался о цели своей команды на остаток нынешнего сезона.

«Все говорят, что весенняя часть самая тяжёлая. Думаю, в дальнейшем всё будет хорошо. Выход в РПЛ - самая первая задача для нас после вылета из Кубка России. Кубок выиграть очень тяжело», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что «Химки» вылетели из Кубка России, уступив «Ростову» в серии послематчевых пенальти.

После 27 туров Мелбет-Первой лиги подмосковная команда набрала 42 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице. В следующем матче «Химки» сыграют против «Арсенала».

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Химки Лев Скворцов
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