Терехов: «Химки» соскучились по РПЛ»

Футболист подмосковных «Химок» Сергей Терехов рассказал, что команда соскучилась по Премьер-лиге.
«Ответственность выйти в РПЛ не давит. Всегда интересно решать задачи. К этому не надо подходить как к грузу или ответственности. По РПЛ соскучились. Это другой уровень, скорости», - передает слова Терехова «Чемпионат».
По итогам 24 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» набрали 42 балла и занимают первое место в турнирной таблице. В следующем поединке первенства подмосковный коллектив на своем домашнем стадионе встретится с тульским «Арсеналом». Матч пройдет 8 апреля и начнется в 19:30 мск.
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