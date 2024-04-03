Игрок «Химок» Волков рассказал о требованиях Талалаева

Защитник «Химок» Захар Волков рассказал о требованиях главного тренера подмосковной команды Андрея Талалаева.

Напомним, вчера, 2 апреля, «красно-чёрные» уступили «Ростову» (0:0, 6:7 — пен) в 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) и выбыли из турнира.

«Мы чувствовали уровень соперника, их футболисты чуть по‑другому работают с мячом. Ключевые моменты работы Талалаева — выполнение всех требований тренерского штаба и самоотдача, без них никак», — цитирует Волкова «Матч ТВ».

Также футболист выразил надежду на то, что «Химкам» удастся пробиться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, после 24 туров Мелбет-Первой лиги команда Талалаева возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 42 набранных очка.