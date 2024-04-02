Евсеев: «На меня давит положение «Кубани» в турнирной таблице»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев рассказал о том, как он относится к тому, что его команда занимает одно из последних мест в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Наставник признался, что текущая ситуация давит не только на него, но и на весь клуб. При этом Евсеев призвал своих подопечных не опускать руки и продолжать работать.

«Давит ли на меня положение команды в таблице? Да, давит. Это на всех давит — руководство, тренеров и футболистов. Нужно не опускать рук, а дальше продолжать работать», — цитирует Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, после 24 туров Мелбет-Первой лиги «Кубань» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. Свой следующий матч команда из «Краснодара» проведёт 7 апреля против «Черноморца». Начало — в 16:00 по московскому времени.