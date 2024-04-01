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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» набрало без Бердыева пока лишь треть очков из всех возможных

01 Апреля 2024 • 20:43 Комментировать
Кубань
1:1
Динамо Махачкала

Вечером понедельника махачкалинское «Динамо» сыграло на выезде вничью против одного из кандидатов на вылет из Мелбет-Первой лиги, краснодарской «Кубани». Матч завершился со счётом 1:1, притом, что динамовцы забили первыми.

Что любопытно, это был уже четвёртый матч в исполнении динамовцев без Курбана Бердыева, знаменитый тренер покинул Махачкалу минувшей зимой. В четырёх играх клуб из Дагестана набрал лишь четыре очка из 12 возможных. Помимо ничьей с «Кубанью», динамовцы победили «Ленинградец» (2:0), но проиграли не самым топовым участникам лиги – «Соколу» (0:1) и «КАМАЗу» из Набережных Челнов (1:2).

Стоит отметить, что перед стартом весны «Динамо» единолично возглавляло турнирную таблицу лиги с 37 баллами.

«Кубань» помешала махачкалинскому «Динамо» возглавить Первую лигу

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Евро-Футбол.Ру,
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