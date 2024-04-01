В «СКА-Хабаровске» рассказали, когда клуб вернётся на домашний стадион

В «СКА-Хабаровске», клубе Мелбет-Первой лиги рассказали, когда дальневосточная команда вернётся в Хабаровск на свой домашний стадион. Пока что он из-за неготовности не может принимать домашние встречи «армейцев».

«Планируем провести домашний матч на стадионе в Хабаровске 20 апреля. К этому времени все должно быть хорошо», - говорит телеканалу «Матч ТВ» Михаил Гусев, гендир «СКА-Хабаровска».

На данный момент подопечные Романа Шаронова занимают 10 место в лиге с 31 баллом. Отрыв от зоны вылета неплохой – семь очков. Не проигрывает команда, если взять все турниры, в трёх матчах подряд.