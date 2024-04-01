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Мелбет-Первая лига

«Кубань» помешала махачкалинскому «Динамо» возглавить Первую лигу

01 Апреля 2024 • 18:58 Комментировать
Кубань
1:1
Динамо Махачкала
окончен

В последнем матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги аутсайдеры из «Кубани» принимали махачкалинское «Динамо», претендующее на лидерство. В одной из первых атак Антон Крачковский справа навесил под удар Сердеру Сердерову, который головой отправил мяч впритирку с правой штангой - 0:1. Эгаш Касинтура справа убежал к воротам и бил в ближний угол, и голкипер перевел мяч в перекладину. Сердеров метров с 20 зарядил в левый угол, и снова штанга сыграла за «Кубань».

После перерыва Иван Темников справа навесил на линию вратарской, и там Илья Грузнов в падении головой сравнял счет. В ответ Никита Глушков коряво пробил в штрафной, мяч полетел мимо вратаря, и защитник остановил мяч у ленточки.

1:1 в итоге, «Кубань» вышла на чистое предпоследнее место, противник делит третью строчку.

Протокол игры  
Кубань1:1Динамо Махачкала
  10'Сердеров Сердер (0:1)
(1:1) Грузнов Илья73'  
Терновский ДмитрийТаказов СосланОсипов ЕвгенийЖилов Ислам 63' (Темников Иван ( 63') Махатадзе Георгий 63' (Кертанов Константин ( 63') Соколов Игорь 50' (Левин Гаррик ( 50') Кенфак ОливьеШарипов АльбертМусаев Леон  45' 46' (Ежков Данила ( 46') Фаттахов Ленар  2' 23' (Смирнов Александр ( 23') Грузнов Илья
Запасные: Бакалюк НикитаБезденежных ИгорьНестеренко ЮрийВеденеев МаксимБайрыев Азат
Магомедов ТимурШумахов ИдарСундуков Темиркан 66' (Храмцов Максим ( 66') Ковачевич ВладимирКагермазов СосланАлибеков МуталипКрачковский АнтонЮсупов ЗалимханГлушков Никита Сергеевич 81' (Зинович Кирилл ( 81') Сердеров Сердер 72' (Костюков Михаил ( 72'Магомедов Ражаб 81') Касинтура Эгаш
Запасные: Гошев ЕвгенийДжабраилов АбдулпашаКасимов АртёмСандрачук Александр
01 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Динамо Махачкала

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