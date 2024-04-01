«Кубань» помешала махачкалинскому «Динамо» возглавить Первую лигу

В последнем матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги аутсайдеры из «Кубани» принимали махачкалинское «Динамо», претендующее на лидерство. В одной из первых атак Антон Крачковский справа навесил под удар Сердеру Сердерову, который головой отправил мяч впритирку с правой штангой - 0:1. Эгаш Касинтура справа убежал к воротам и бил в ближний угол, и голкипер перевел мяч в перекладину. Сердеров метров с 20 зарядил в левый угол, и снова штанга сыграла за «Кубань».

После перерыва Иван Темников справа навесил на линию вратарской, и там Илья Грузнов в падении головой сравнял счет. В ответ Никита Глушков коряво пробил в штрафной, мяч полетел мимо вратаря, и защитник остановил мяч у ленточки.

1:1 в итоге, «Кубань» вышла на чистое предпоследнее место, противник делит третью строчку.