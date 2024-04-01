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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» не связывалось с Орещуком эксклюзив

01 Апреля 2024 • 17:08 Комментировать

В прессе появлялась информация о том, что следующим спортивным директором «Торпедо» может стать Роман Орещук. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб пока что не связывался с Орещуком.

Стоит сказать, что в 2017-2018 годах Роман Орещук уже занимал пост спортивного директора «Торпедо». Также функционер работал на аналогичной должности в «Динамо» в течение двух периодов. Уже больше четырёх лет Орещук не имеет клубной прописки.

«Торпедо» сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там в настоящий момент команда располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Роман Орещук
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