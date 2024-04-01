В прессе появлялась информация о том, что следующим спортивным директором «Торпедо» может стать Роман Орещук. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб пока что не связывался с Орещуком.

Стоит сказать, что в 2017-2018 годах Роман Орещук уже занимал пост спортивного директора «Торпедо». Также функционер работал на аналогичной должности в «Динамо» в течение двух периодов. Уже больше четырёх лет Орещук не имеет клубной прописки.

«Торпедо» сейчас выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там в настоящий момент команда располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.