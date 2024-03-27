В «Химках» прокомментировали уход Митрюшкина в «Локомотив»

Вратарь Антон Митрюшкин летом сменит «Химки» на «Локомотив», куда перейдёт на правах свободного агента. В подмосковной команде готовы к такому решению опытного футболиста, утверждает главный тренер Андрей Талалаев.

- Для нас это сюрпризом не стало, трагедией тоже. Зимой мы дважды предлагали Митрюшкину переподписать контракт. Он отказался, - приводят слова рулевого «Вести Подмосковья».

Тренер добавил, что Митрюшкин в этом сезоне сыграл меньше Игоря Обухова (7 матчей против 16), который останется в команде на новый сезон. Также в клубе рассчитывают на 26-летнего Ярослава Бурыченкова и юного Ивана Павлова.