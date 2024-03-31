«Акрон» растранжирил моменты в игре с «Нефтехимком» и едва ушёл от поражения

После осечки «Химок» в первом матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги казалось, что кто-то из конкурентов станет единоличным лидером, но нет, все претенденты, включая «Акрон», остались без побед. Тольяттинцы гостили у «Нефтехимика» в воскресенье и едва не проиграли.
Никита Глушков и Абу-Саид Эльдарушев в конце первого тайма упустили свои шансы - промахи. Кирилл Данилин также минимально не попал в угол, а попытку Данилин парировал кипер. Марат Бокоев и Максим Палиенко также не попали в створ, запоров моменты. В концовке у хозяев лучший момент, Данила Емельянов метров с 20 с подбора открыл счет. Перед финальным свистком у «Акрона» ряд подач, и Руслан Барт вырвал ничью - 1:1.
«Нефтехимик» идет восьмым, а соперник делит первое место с «Химками».
Протокол игры
|(1:0) Емельянов Данила81'
|89'Барт Руслан (1:1)
Голубев Андрей•Бердников Алексей•Ситдиков Марат•Шоркин Максим•Герасимов Алексей• 67'Емельянов Данила•Талалай Денис•Шильцов Константин79' (Магомедов Рашид (79') •Джамилов Султан79' (Котов Павел (79') •Петров Максим Вячеславович•Кокоев Давид69' (Галиулин Вагиз (69')
Волков Сергей•Данилкин Егор•Бокоев Марат•Димоски Боян• 90'Савичев Константин•Чудин Иван•Палиенко Максим•Галоян Артур 27'85' (Песегов Евгений (85') •Глушков Никита Андреевич85' (Галкин Владислав (85') •Данилин Кирилл•Эльдарушев Абу-Саид71' (Барт Руслан (71')
31 марта.
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