«Акрон» растранжирил моменты в игре с «Нефтехимком» и едва ушёл от поражения

После осечки «Химок» в первом матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги казалось, что кто-то из конкурентов станет единоличным лидером, но нет, все претенденты, включая «Акрон», остались без побед. Тольяттинцы гостили у «Нефтехимика» в воскресенье и едва не проиграли.

Никита Глушков и Абу-Саид Эльдарушев в конце первого тайма упустили свои шансы - промахи. Кирилл Данилин также минимально не попал в угол, а попытку Данилин парировал кипер. Марат Бокоев и Максим Палиенко также не попали в створ, запоров моменты. В концовке у хозяев лучший момент, Данила Емельянов метров с 20 с подбора открыл счет. Перед финальным свистком у «Акрона» ряд подач, и Руслан Барт вырвал ничью - 1:1.

«Нефтехимик» идет восьмым, а соперник делит первое место с «Химками».