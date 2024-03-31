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Мелбет-Первая лига

«Акрон» растранжирил моменты в игре с «Нефтехимком» и едва ушёл от поражения

31 Марта 2024 • 19:39 Комментировать
Нефтехимик
1:1
Акрон

После осечки «Химок» в первом матче 25-го тура Мелбет-Первой лиги казалось, что кто-то из конкурентов станет единоличным лидером, но нет, все претенденты, включая «Акрон», остались без побед. Тольяттинцы гостили у «Нефтехимика» в воскресенье и едва не проиграли.

Никита Глушков и Абу-Саид Эльдарушев в конце первого тайма упустили свои шансы - промахи. Кирилл Данилин также минимально не попал в угол, а попытку Данилин парировал кипер. Марат Бокоев и Максим Палиенко также не попали в створ, запоров моменты. В концовке у хозяев лучший момент, Данила Емельянов метров с 20 с подбора открыл счет. Перед финальным свистком у «Акрона» ряд подач, и Руслан Барт вырвал ничью - 1:1.

«Нефтехимик» идет восьмым, а соперник делит первое место с «Химками».

Протокол игры  
Нефтехимик1:1Акрон
(1:0) Емельянов Данила81'  
  89'Барт Руслан (1:1)
Голубев АндрейБердников АлексейСитдиков МаратШоркин МаксимГерасимов Алексей  67'Емельянов ДанилаТалалай ДенисШильцов Константин 79' (Магомедов Рашид ( 79') Джамилов Султан 79' (Котов Павел ( 79') Петров Максим ВячеславовичКокоев Давид 69' (Галиулин Вагиз ( 69')
Запасные: Кахидзе АлександрСагуткин ДаниилКотик АртёмПершин МатвейЗириков НиколайЕщенко СергейМорозов КириллБазелюк Константин
Волков СергейДанилкин ЕгорБокоев МаратДимоски Боян  90'Савичев КонстантинЧудин ИванПалиенко МаксимГалоян Артур  27' 85' (Песегов Евгений ( 85') Глушков Никита Андреевич 85' (Галкин Владислав ( 85') Данилин КириллЭльдарушев Абу-Саид 71' (Барт Руслан ( 71')
Запасные: Пестряков ДмитрийКилин АнтонБолдырев МаксимМакаров СергейХоджаниязов ДжамалдинАкмурзин ТимурСангаре ДэвидПогосов АртёмКонюхов Вадим
31 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Акрон

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