«Алания» неожиданно в концовке проиграла «Черноморцу»

В воскресенье «Алания» принимала «Черноморец», ведущий борьбу за выживание. Хозяева резво стартовали и выдали три момента подряд на первых минутах, а забили в конце тайма после затяжного штиля. Пенальти за игру рукой, Николай Гиоргобиани результативно пробил в левый угол ворот - 1:0. После подачи со штрафного Гиоргобиани с линии вратарской в упор атаковал - перекладина. Неожиданно гости отыгрались - Ибрагим Цаллагов подарил мяч сопернику у своей штрафной, Антон Антонов вырвался к воротам и сравнял счет. Невероятно, но на 90-й минуте Илья Родионов пробросил мяч себе на ход, оказался один на один с кипером и был точен - 1:2.
«Алания» занимает седьмое место, противник - в трех очках над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Гиоргобиани Николай34'
|73'Антонов Антон (1:1)
|90'Родионов Илья (1:2)
Солдатенко Ростислав•Шавлохов Давид 45'67' (Цараев Алан (67') •Багаев Алан•Дауров Руслан76' (Засеев Азамат (76') •Бутаев Аллон•Чочиев Алан67' (Качмазов Сослан (67') • 78'Хабалов Алан•Тарба Заур 83'83' (Хадарцев Батраз (83') •Цаллагов Ибрагим•Машуков Ислам 49'67' (Караев Давид (67') •Гиоргобиани Николай
Фролкин Даниил•Кумбурович Никола46' (Фомин Денис (46') •Гараев Виктор•Чичинадзе Анри•Красильниченко Олег63' (Воропаев Артём (63') •Ланин Олег•Гурченко Даниил46' (Родионов Илья (46'•Кириленко Владислав90') •Антонов Антон86' (Будагян Юрий (86') •Енин Иван•Уридия Мераби•Мельников Никита
31 марта.
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