«Алания» неожиданно в концовке проиграла «Черноморцу»

В воскресенье «Алания» принимала «Черноморец», ведущий борьбу за выживание. Хозяева резво стартовали и выдали три момента подряд на первых минутах, а забили в конце тайма после затяжного штиля. Пенальти за игру рукой, Николай Гиоргобиани результативно пробил в левый угол ворот - 1:0. После подачи со штрафного Гиоргобиани с линии вратарской в упор атаковал - перекладина. Неожиданно гости отыгрались - Ибрагим Цаллагов подарил мяч сопернику у своей штрафной, Антон Антонов вырвался к воротам и сравнял счет. Невероятно, но на 90-й минуте Илья Родионов пробросил мяч себе на ход, оказался один на один с кипером и был точен - 1:2.

«Алания» занимает седьмое место, противник - в трех очках над зоной вылета.