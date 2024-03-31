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«Алания» неожиданно в концовке проиграла «Черноморцу»

31 Марта 2024 • 19:03 Комментировать
Алания
1:2
Черноморец Нв
окончен

В воскресенье «Алания» принимала «Черноморец», ведущий борьбу за выживание. Хозяева резво стартовали и выдали три момента подряд на первых минутах, а забили в конце тайма после затяжного штиля. Пенальти за игру рукой, Николай Гиоргобиани результативно пробил в левый угол ворот - 1:0. После подачи со штрафного Гиоргобиани с линии вратарской в упор атаковал - перекладина. Неожиданно гости отыгрались - Ибрагим Цаллагов подарил мяч сопернику у своей штрафной, Антон Антонов вырвался к воротам и сравнял счет. Невероятно, но на 90-й минуте Илья Родионов пробросил мяч себе на ход, оказался один на один с кипером и был точен - 1:2.

«Алания» занимает седьмое место, противник - в трех очках над зоной вылета.

Протокол игры  
Алания1:2Черноморец Нв
(1:0) Гиоргобиани Николай34'  
  73'Антонов Антон (1:1)
  90'Родионов Илья (1:2)
Солдатенко РостиславШавлохов Давид  45' 67' (Цараев Алан ( 67') Багаев АланДауров Руслан 76' (Засеев Азамат ( 76') Бутаев АллонЧочиев Алан 67' (Качмазов Сослан ( 67'  78') Хабалов АланТарба Заур  83' 83' (Хадарцев Батраз ( 83') Цаллагов ИбрагимМашуков Ислам  49' 67' (Караев Давид ( 67') Гиоргобиани Николай
Запасные: Хугаев АланГубиев ЭрикГаглоев ТарасНатабашвили Георгий
Фролкин ДаниилКумбурович Никола 46' (Фомин Денис ( 46') Гараев ВикторЧичинадзе АнриКрасильниченко Олег 63' (Воропаев Артём ( 63') Ланин ОлегГурченко Даниил 46' (Родионов Илья ( 46'Кириленко Владислав 90') Антонов Антон 86' (Будагян Юрий ( 86') Енин ИванУридия МерабиМельников Никита
Запасные: Будачёв ИванМагомедов ЗикрулаРебров ДмитрийПопович АлександрБезчаснюк АлександрЯковлев ДмитрийПучков Семён
31 марта.

 

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