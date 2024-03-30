«Родина» продлила успешную серию разгромом «Волгаря»

Программу субботних матчей Мелбет-Первой лиги завершило противостояние «Родины» и «Волгаря». Хозяева поля - самая стабильная команда турнира, и сегодня она продлила победную серию. Уже на первых минутах Амур Калмыков избавился от опеки и здорово пробил низом в дальний угол. Вскоре он же отлично сыграл на ход Александру Юшину, и тот удвоил счет. Вячеслав Кротов ответил выходом один на один с голкипером и пробил в дальнюю штангу. После перерыва Иван Тимошенко подобрал мяч на фланге и набросил его на голову Даниила Кузнецова, который не имел права промахнуться - 3:0.

После очередной победы «Родина» делит четвертое место, соперник - последний.