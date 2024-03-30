«Родина» продлила успешную серию разгромом «Волгаря»

Программу субботних матчей Мелбет-Первой лиги завершило противостояние «Родины» и «Волгаря». Хозяева поля - самая стабильная команда турнира, и сегодня она продлила победную серию. Уже на первых минутах Амур Калмыков избавился от опеки и здорово пробил низом в дальний угол. Вскоре он же отлично сыграл на ход Александру Юшину, и тот удвоил счет. Вячеслав Кротов ответил выходом один на один с голкипером и пробил в дальнюю штангу. После перерыва Иван Тимошенко подобрал мяч на фланге и набросил его на голову Даниила Кузнецова, который не имел права промахнуться - 3:0.
После очередной победы «Родина» делит четвертое место, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Калмыков Амур5'
|(2:0) Юшин Александр10'
|(3:0) Кузнецов Даниил80'
Корякин Александр•Клещенко Александр•Кризан Митча•Эдилсон•Марсиньо Силва78' (Чернышёв Даниил (78') •Дмитриев Олег83' (Кочиев Хетаг (83') •Юшин Александр82' (Маркитесов Дмитрий (82') •Куликов Даниил 24'46' (Кузнецов Даниил (46') •Фищенко Руслан•Калмыков Амур 26'67' (Гордюшенко Астемир (67') •Тимошенко Иван
Одоевский Даниил•Шляков Евгений•Анисимов Андрей55' (Павлишин Алексей (55') •Гилязетдинов Артур• 29'Обивалин Сергей•Зуев Илья•Ткачук Денис77' (Фольмер Кирилл (77') •Полубояринов Данил55' (Ушатов Кирилл (55') •Лесников Дмитрий46' (Атабаев Эрбол (46') •Жамалетдинов Тимур•Кротов Вячеслав
30 марта.
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