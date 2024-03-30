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Мелбет-Первая лига

«Родина» продлила успешную серию разгромом «Волгаря»

30 Марта 2024 • 21:39 Комментировать
Родина Москва
3:0
Волгарь
окончен

Программу субботних матчей Мелбет-Первой лиги завершило противостояние «Родины» и «Волгаря». Хозяева поля - самая стабильная команда турнира, и сегодня она продлила победную серию. Уже на первых минутах Амур Калмыков избавился от опеки и здорово пробил низом в дальний угол. Вскоре он же отлично сыграл на ход Александру Юшину, и тот  удвоил счет. Вячеслав Кротов ответил выходом один на один с голкипером и пробил в дальнюю штангу. После перерыва Иван Тимошенко подобрал мяч на фланге и набросил его на голову Даниила Кузнецова, который не имел права промахнуться - 3:0.

После очередной победы «Родина» делит четвертое место, соперник - последний.

Протокол игры  
Родина Москва3:0Волгарь
(1:0) Калмыков Амур5'  
(2:0) Юшин Александр10'  
(3:0) Кузнецов Даниил80'  
Корякин АлександрКлещенко АлександрКризан МитчаЭдилсонМарсиньо Силва 78' (Чернышёв Даниил ( 78') Дмитриев Олег 83' (Кочиев Хетаг ( 83') Юшин Александр 82' (Маркитесов Дмитрий ( 82') Куликов Даниил  24' 46' (Кузнецов Даниил ( 46') Фищенко РусланКалмыков Амур  26' 67' (Гордюшенко Астемир ( 67') Тимошенко Иван
Запасные: Тананеев ДмитрийШакеров РинатСултонов МухаммадМещанинов Артём
Одоевский ДаниилШляков ЕвгенийАнисимов Андрей 55' (Павлишин Алексей ( 55') Гилязетдинов Артур  29'Обивалин СергейЗуев ИльяТкачук Денис 77' (Фольмер Кирилл ( 77') Полубояринов Данил 55' (Ушатов Кирилл ( 55') Лесников Дмитрий 46' (Атабаев Эрбол ( 46') Жамалетдинов ТимурКротов Вячеслав
Запасные: Хомуха ИванКривохижин ЕлисейКосарев КириллШакуро ПавелСмирнов Олег
30 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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