«Шинник» с «Ленинградцем» не реализовали свои моменты и набрали по очку

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» играл против «Ленинградца». На 26-й минуте Дмитрий Самойлов с пенальти пробил в левый угол ворот - парировано. Голкипер хозяев также реально выручил уже после перерыва, ногой отбив мяч после выхода соперника фактически один на один. В целом второй тайм гости однозначно провели сильнее, но счет не изменился - 0:0.
После этого матча команды остаются соседями по таблице. «Шинник» идет 13-м, противник - следом.
Протокол игры
Довбня Александр•Котин Никита•Валиахметов Эдуард•Поляков Максим61' (Малахов Артём (61') •Гогуа Седрик 33'• 87'Голубев Артём•Самойлов Дмитрий61' (Семёнов Андрей Игоревич (61') •Зинков Вячеслав82' (Загре Бен Азиз (82') • 89'Алейников Василий•Саусь Владислав82' (Кузнецов Павел (82') •Рубцов Илья69' (Андреев Игорь (69')
Карабашев Никита•Волков Владислав II•Хитяев Андрей•Яковлев Андрей•Калугин Никита•Беляев Максим•Шепелев Владислав69' (Казаков Руслан (69') •Жиронкин Виталий68' (Апеков Руслан (68') •Горелишвили Михаил•Суханов Эдуард•Бачинский Максим77' (Колесниченко Кирилл (77')
30 марта.
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