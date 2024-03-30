«Шинник» с «Ленинградцем» не реализовали свои моменты и набрали по очку

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» играл против «Ленинградца». На 26-й минуте Дмитрий Самойлов с пенальти пробил в левый угол ворот - парировано. Голкипер хозяев также реально выручил уже после перерыва, ногой отбив мяч после выхода соперника фактически один на один. В целом второй тайм гости однозначно провели сильнее, но счет не изменился - 0:0.

После этого матча команды остаются соседями по таблице. «Шинник» идет 13-м, противник - следом.