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Мелбет-Первая лига

«Арсенал» не смог забить «Тюмени» и в третий раз подряд сыграл 0:0

30 Марта 2024 • 18:01 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Тюмень
окончен

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги бились претенденты на повышение в классе, «Арсенал» и «Тюмень». Джонатан Окоронкво после перерыва оказался сам перед воротами и попал в перекладину, а Сергей Ткачёв на добивании попал в защитника.

Туляки в третий раз подряд сыграли 0:0, их соперник в 2024 году не забивает и делит пятое место. «Арсенал» же делит вторую строчку, отставание от лидера - одно очко.

Протокол игры  
Арсенал Тула0:0Тюмень
Кокарев НикитаКоротков Александр IIБольшаков КириллКарамарко Марин  32' 46' (Нижегородов Константин ( 46') Ботака-Иобома Эрвинг  36' 46' (Ндука Ифеани Давид ( 46') Лёвин ВладиславПопов АртёмМакаров АнатолийТкачёв Сергей 67' (Бахар Иван ( 67') Гелоян ИшханОкоронкво Джонатан Теофилус 84' (Барков Дмитрий ( 84')
Запасные: Денисов АлександрЛайкин МаксимМацукатов АлексХабибов АнсорВакулич АлексейЛевашов МихаилЗуев АлександрСуханов Артём Романович
Любаков ЕгорБем АлександрПетров Михаил 75' (Маркелов Иван ( 75') Печенкин НикитаБайтуков РусланНасыров ИсламжанБалахонцев Никита 58' (Шадрин Павел ( 58') Дружинин Игорь 74' (Болотов Евгений ( 74') Шитов Виталий  52' 84' (Никишин Кирилл ( 84') Татаринов Евгений 58' (Коротаев Александр ( 58') Москаленчик Илья
Запасные: Мырзаков КириллСиняк АнтонМарьянов АндрейСавин Андрей
30 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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