«Арсенал» не смог забить «Тюмени» и в третий раз подряд сыграл 0:0

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги бились претенденты на повышение в классе, «Арсенал» и «Тюмень». Джонатан Окоронкво после перерыва оказался сам перед воротами и попал в перекладину, а Сергей Ткачёв на добивании попал в защитника.
Туляки в третий раз подряд сыграли 0:0, их соперник в 2024 году не забивает и делит пятое место. «Арсенал» же делит вторую строчку, отставание от лидера - одно очко.
Протокол игры
Кокарев Никита•Коротков Александр II•Большаков Кирилл•Карамарко Марин 32'46' (Нижегородов Константин (46') •Ботака-Иобома Эрвинг 36'46' (Ндука Ифеани Давид (46') •Лёвин Владислав•Попов Артём•Макаров Анатолий•Ткачёв Сергей67' (Бахар Иван (67') •Гелоян Ишхан•Окоронкво Джонатан Теофилус84' (Барков Дмитрий (84')
Любаков Егор•Бем Александр•Петров Михаил75' (Маркелов Иван (75') •Печенкин Никита•Байтуков Руслан•Насыров Исламжан•Балахонцев Никита58' (Шадрин Павел (58') •Дружинин Игорь74' (Болотов Евгений (74') •Шитов Виталий 52'84' (Никишин Кирилл (84') •Татаринов Евгений58' (Коротаев Александр (58') •Москаленчик Илья
30 марта.
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