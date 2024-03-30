«Арсенал» не смог забить «Тюмени» и в третий раз подряд сыграл 0:0

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги бились претенденты на повышение в классе, «Арсенал» и «Тюмень». Джонатан Окоронкво после перерыва оказался сам перед воротами и попал в перекладину, а Сергей Ткачёв на добивании попал в защитника.

Туляки в третий раз подряд сыграли 0:0, их соперник в 2024 году не забивает и делит пятое место. «Арсенал» же делит вторую строчку, отставание от лидера - одно очко.