«Торпедо» переиграло «КАМАЗ», забив один мяч

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки и соседи по таблице, «Торпедо» и «КАМАЗ». В середине первого тайма у хозяев сработал корнер, после подачи голкипер ошибся на выходе, а Александр Иваньков головой отправил мяч в сетку. Даниил Шамкин и Игорь Горбунов должны были забивать сразу после перерыва, но минимальный промах и красивый сэйв голкипера соответственно. Дмитрий Иванов оставил гостей вдесятером на четверть поединка после повторного предупреждения. Георгий Гонгадзе едва не снял все вопросы, но с дюжины метров попал в перекладину. На 90-й минуте Руслан Червяков помешал верному голу в ворота «Торпедо», а вскоре убежал один на один с кипером и не попал по высоте.

1:0, столичная команда делит 10-е место, соперник в двух очках позади.