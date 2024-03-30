«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Сокол»

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Сокола». Уже на четвертой минуте Магомед Мусалов получил мяч на левом краю штрафной и технично пробил в дальний угол ворот - 1:0. На 23-й минуте прошел заброс в центр штрафной на Кирилла Никитина, который оригинально принял мяч, успел развернуться и спокойно удвоил счет. Под конец тайма Илья Петров с пенальти развел голкипера и мяч по углам - 3:0. У гостей во втором тайме гол престижа забил Артём Максименко.
Дальневосточники поднялись на 10-е место, соперник делит 14-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Мусалов Магомед4'
|(2:0) Никитин Кирилл23'
|(3:0) Петров Илья43'
|70'Максименко Артём (3:1)
Коновалов Игорь•Сугробов Владимир•Кожемякин Олег•Корнюшин Даниил•Мусалов Магомед46' (Никитин Андрей Владимирович (46') •Рукас Томас71' (Покидышев Николай (71') •Петров Илья•Никитин Кирилл46' (Бегун Дмитрий (46') •Симонян Артём83' (Яо Жан Шарль (83') •Подберёзкин Вячеслав61' (Савинов Андрей (61') •Гонгапшев Альбек
Косаревский Пётр•Молодцов Артём•Забелин Павел•Гудков Ян•Сериков Илья80' (Ивахнов Матвей (80') •Евдокимов Андрей•Бабаев Владлен80' (Леонтьев Игорь (80') •Сасин Дмитрий•Козловский Никита61' (Самко Владислав (61') •Мальцев Михаил54' (Батырев Амир (54') •Морозов Владислав63' (Максименко Артём (63')
30 марта.
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