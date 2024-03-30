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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Сокол»

30 Марта 2024 • 15:54 Комментировать
СКА-Хабаровск
3:1
Сокол
окончен

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Сокола». Уже на четвертой минуте Магомед Мусалов получил мяч на левом краю штрафной и технично пробил в дальний угол ворот - 1:0. На 23-й минуте прошел заброс в центр штрафной на Кирилла Никитина, который оригинально принял мяч, успел развернуться и спокойно удвоил счет. Под конец тайма Илья Петров с пенальти развел голкипера и мяч по углам - 3:0. У гостей во втором тайме гол престижа забил Артём Максименко.

Дальневосточники поднялись на 10-е место, соперник делит 14-ю строчку.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск3:1Сокол
(1:0) Мусалов Магомед4'  
(2:0) Никитин Кирилл23'  
(3:0) Петров Илья43'  
  70'Максименко Артём (3:1)
Коновалов ИгорьСугробов ВладимирКожемякин ОлегКорнюшин ДаниилМусалов Магомед 46' (Никитин Андрей Владимирович ( 46') Рукас Томас 71' (Покидышев Николай ( 71') Петров ИльяНикитин Кирилл 46' (Бегун Дмитрий ( 46') Симонян Артём 83' (Яо Жан Шарль ( 83') Подберёзкин Вячеслав 61' (Савинов Андрей ( 61') Гонгапшев Альбек
Запасные: Мирошниченко НикитаБавин ЮрийАлиев СаидБыков АртёмЕршов КириллЦаллагов ДзамболатИмамов Ислам
Косаревский ПётрМолодцов АртёмЗабелин ПавелГудков ЯнСериков Илья 80' (Ивахнов Матвей ( 80') Евдокимов АндрейБабаев Владлен 80' (Леонтьев Игорь ( 80') Сасин ДмитрийКозловский Никита 61' (Самко Владислав ( 61') Мальцев Михаил 54' (Батырев Амир ( 54') Морозов Владислав 63' (Максименко Артём ( 63')
Запасные: Крайков ТимурДудиев АсланАбазов АстемирТолстопятов Николай
30 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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