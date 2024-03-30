«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Сокол»

В 25-м туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Сокола». Уже на четвертой минуте Магомед Мусалов получил мяч на левом краю штрафной и технично пробил в дальний угол ворот - 1:0. На 23-й минуте прошел заброс в центр штрафной на Кирилла Никитина, который оригинально принял мяч, успел развернуться и спокойно удвоил счет. Под конец тайма Илья Петров с пенальти развел голкипера и мяч по углам - 3:0. У гостей во втором тайме гол престижа забил Артём Максименко.

Дальневосточники поднялись на 10-е место, соперник делит 14-ю строчку.