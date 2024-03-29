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Гогниев рассказал о своём будущем

29 Марта 2024 • 19:38 Комментировать
Алания
...
Черноморец Нв
1 1.70 X 3.65 2 5.30
31.03 17:00

Экс-наставник владикавказской «Алании» и подмосковных «Химок» Спартак Гогниев рассказал о своём будущем. Специалист сейчас находится дома и не хочет давать интервью.

«Я не комментирую сейчас ничего, нахожусь дома и пока не хочу давать интервью», — приводит слова Гогниева «РБ Спорт».

Специалист возглавлял «Алании» с июля 2019 года по май 2022 года. Под его руководством владикавказский коллектив провёл 109 матчей, одержал 61 победу, 21 раз сыграл вничью и потерпел 27 поражений.

На посту главного тренера «Химок» Спартак Гогниев пребывал с сентября 2022 года по апрель 2023 года. Под его руководством подмосковная команда провела 19 матчей, одержала одну победу, три раза сыграла вничью и потерпела 15 поражений.


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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Первая лига ещё теги

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