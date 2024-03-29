Матч тульского «Арсенала» и «Тюмени» в рамках 25 тура Мелбет-Первой лиги пройдёт без зрителей. Об этом официально сообщает пресс-служба «оружейников».

«Это связано с комплексным усилением мер антитеррористической направленности после недавних трагических событий в Московской области», - пояснили в клубе. Органы МВД, в свою очередь, не согласовали план обеспечения безопасности для проведения игры двух представителей лиги.

Тульский клуб занимает четвёртое место турнирной таблицы, в активе «оружейников» - 40 баллов. «Тюмень» несколько ниже – 37 очков и седьмое место. Очный матч коллективов запланирован на грядущую субботу, 30 марта.