Черевченко отреагировал на слухи о согласии возглавить «Торпедо»

В прессе появилась информация о том, что Игорь Черевченко согласился сменить Олега Кононова на тренерском мостике «Торпедо». Комментарий на этот счёт дал сам Черевченко.

«Не знаю, откуда с каждым разом всплывает информация про меня и московское «Торпедо». Ни с кем из клуба я не общался. Пока отдыхаю с семьёй», - цитирует Черевченко Sport24.

Черевченко отметил, что он не торопится с поиском нового места работы. По словам специалиста, слухи о согласии принять «Торпедо» его удивили.

«Торпедо» выступает в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу дивизионе России. Там на текущий момент команда располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.