«Шинник» решил играть без зрителей из-за теракта

«Шинник» объявил о том, что ближайший матч команды в Мелбет-Первой лиге пройдёт при пустых трибунах. Ярославский клуб объяснил такое сложное решение проблемами стадиона – он не соответствует требованиям безопасности в условиях повышенной готовности к террористической угрозе.

Как известно, на прошлой неделе был совершён ужасный теракт в Подмосковье. Из-за трагедии в России усилили меры безопасности.

Ближайший матч «Шинник» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Ленинградца». На текущий момент ярославская команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

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