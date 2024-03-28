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Мелбет-Первая лига

«Шинник» решил играть без зрителей из-за теракта

28 Марта 2024 • 15:49 Комментировать
Шинник
...
Ленинградец
1 2.45 X 3.10 2 3.10
30.03 16:00

«Шинник» объявил о том, что ближайший матч команды в Мелбет-Первой лиге пройдёт при пустых трибунах. Ярославский клуб объяснил такое сложное решение проблемами стадиона – он не соответствует требованиям безопасности в условиях повышенной готовности к террористической угрозе.

Как известно, на прошлой неделе был совершён ужасный теракт в Подмосковье. Из-за трагедии в России усилили меры безопасности.

Ближайший матч «Шинник» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Ленинградца». На текущий момент ярославская команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром «Шинника».

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Шинник

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Сегодня, 28 Марта
13:17
Надёжная ставка и прогноз на матч Шинник – Ленинградец Мелбет-Первой лиги – 30 марта 2024
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