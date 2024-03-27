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Мелбет-Первая лига

Борис Игнатьев исключил вылет «Торпедо» во Вторую лигу

27 Марта 2024 • 17:18 Комментировать

Московское «Торпедо», в прошлом сезоне вылетевшее в Мелбет-Первую лигу, весьма неважно проводит сезон текущий во втором по силе дивизионе России. Однако Борис Игнатьев, бывший главный тренер национальной сборной России считает, что «автозаводцам» вылет во Вторую лигу уж точно не грозит.

«Исключено, что «Торпедо» вылетит во Вторую лигу. Они поправят положение, обыграют того, кто им по зубам. Но этого всё-таки недостаточно, чтобы сказать, что они на верном пути», - приводит слова Игнатьева Legalbet.

Напомним, зимой «Торпедо» возглавил Олег Кононов, однако при нём в трёх матчах весны торпедовцы ещё не побеждали. Из-за этого клуб скатился на 12 место с 28 баллами, отрыв от 16 места – всего четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Борис Игнатьев
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