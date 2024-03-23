В «Родине» сообщили о переносе матча с «Аланией»

Футбольный функционер Алексей Зинин, который является спортивным директором московской «Родины», сообщил о переносе поединка против владикавказской «Алании» в рамках 24-го тура Мелбет-Первой лиги.

«Буквально 10 минут нам сообщили, что игра против «Алании» не состоится. Будет определена новая дата, когда эта встреча будет проведена», - передает слова представителя столичного клуба «Спорт-Экспресс».

В пятницу, 22 марта, в Подмосковье произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл», в результате чего погибли десятки людей.