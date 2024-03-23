В связи с трагическими событиями в Подмосковье было принято решение о переносе поединка Мелбет-Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и подмосковными «Химками». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что встреча должна была состояться в воскресенье, 24 марта, на стадионе «Анжи-Арена». По распоряжению главы Дагестана Сергея Меликова все культурные, развлекательные и спортивные мероприятия были отменены. О новой дате проведения встречи будет объявлено позже.

После 23 туров первого дивизиона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице, а «Химки» - первое.