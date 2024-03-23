Футбольный клуб «Тюмень» отрапортовал о переносе поединка против «СКА-Хабаровска» в рамках 24-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщается в социальных сетях клуба.

Новая дата противостояния будет объявлена позже. Массовые мероприятия 23 и 24 марта были отменены в связи с трагическими событиями в Подмосковье.

«Благодарим болельщиков за понимание. Скорбим вместе со всей страной», - говорится в публикации клуба.

После 23 туров первого дивизиона «Тюмень» набрала 36 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск», в свою очередь, с 28 баллами находится на 11-й строчке.