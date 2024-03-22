Наиль Измайлов, президент ФНЛ заявил о том, что все матчи в Москве и Московской области, запланированные 23-24 марта в рамках Мелбет-Первой лиги и Второй лиги будут отменены.

«Отменяем матчи в Москве и области», - приводит слова Измайлова канал «Матч ТВ».

В пресс-службе Мелбет-Первой лиги добавили, что отменённые игры будут перенесены на новый срок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в грядущие выходные будут отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» произошли стрельба и пожар. К сожалению, есть погибшие и раненые.