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В субботу хабаровский СКА сыграет против «Тюмени»

22 Марта 2024 • 16:06 Комментировать
Тюмень
...
СКА-Хабаровск
23.03 17:00

В субботу хабаровский СКА на выезде сыграет календарный матч Мелбет-Первой лиги против «Тюмени». Новички первой лиги здорово стартовали и долго шли в числе лидирующих коллективов, но под конец года команда проиграла два матча подряд и неважно возобновила сезон, поделив очки с «Торпедо» и проиграв «Химкам» с «Аланией». Добавим, что «Тюмень» также страдает от голевой засухи и не поражает ворота соперника в четырех матчах подряд.  

В матче первого круга в Хабаровске победили футболисты СКА со счетом 2:0 благодаря ударам Олега Кожемякина и Саида Алиева.

В субботу игра стартует в 17:00 мск и в полночь по хабаровскому времени. Трансляцию обещают провести «Матч ТВ», а также сервисы «VK Видео» и «Кинопоиск».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Тюмень СКА-Хабаровск

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ТЮМЕНЬ СКА-ХАБАРОВСК
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