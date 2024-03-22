Черевченко — о «Торпедо»: Не знаю, откуда берутся такие слухи

Специалист Игорь Черевченко высказался об информации, что в ближайшее время может возглавить московское «Торпедо».

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» отметил, что впервые слышит об этом, и с ним никто не связывался, и не было никаких разговоров.

«Не знаю, откуда берутся такие слухи. Я и «Торпедо»?! Мое будущее? Пока никаких планов нет, занимаюсь своими делами», - приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 49-летний специалист на данный момент находится без работы после того, как в середине февраля прекратил сотрудничество с «Истиклолом» из Таджикистана. Ранее он руководил тульским «Арсеналом» и столичным «Локомотивом».