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Мелбет-Первая лига

Бояринцев не поддерживает изменение лимита на легионеров в низших лигах

21 Марта 2024 • 19:19 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев дал комментарий по поводу возможного изменения лимита на легионеров во втором и третьем футбольных дивизионах России.

Ранее сообщалось, что в Мелбет-Первой лиге клубам могут разрешить заявлять семь легионеров вместо четырёх. Что до Второй лиги, где легионеры сейчас запрещены, их допустимое количество могут установить на уровне трёх игроков.

По мнению Бояринцева, во Второй лиге иностранные футболисты не нужны.

«Во Второй лиге, как мне кажется, легионеры не нужны, там следует растить своих игроков и развивать молодежь», - цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Что касается Мелбет-Первой лиги, то Бояринцев не поддерживает увеличение количества иностранных игроков.

«Для чего его [лимит] изменять? Первая лига должна быть трамплином для наших ребят, чтобы через неё попасть в РПЛ», - сказал Бояринцев.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев лимит на легионеров
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