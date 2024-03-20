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Мелбет-Первая лига

Хосонов назвал текущий сезон лучшим в карьере

20 Марта 2024 • 22:48 Комментировать

Хетаг Хосонов – полузащитник подмосковных «Химок» в самом расцвете сил. Футболисту, который в юные годы выступал в академии ЦСКА, сейчас 25 лет – самое время, чтобы раскрыться и перейти на следующий этап карьеры.

Хосонов рассказал, что этот сезон, который он проводит в «Химках» под руководством Андрея Талалаева, можно назвать пока что лучшим в его карьере.

«Честно, я доволен, где оказался к этому возрасту. Думаю, что это лучший сезон в карьере», - приводит слова Хосонова «Матч Премьер».

В текущем сезоне Хетаг сыграл за «Химки» в 25 матчах, забил восемь голов и сделал один ассист. Его клуб возглавляет Мелбет-Первую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Хетаг Хосонов
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