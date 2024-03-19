Корнеев рассказал, чем занимался зимой на сборах в «Химках»

Минувшей зимой бывший тренер сборной России Игорь Корнеев был задействован в подготовительных сборах подмосковных «Химок», коллектива из Мелбет-Первой лиги. Спустя три недели после возобновления сезона весной Корнеев рассказал, в чём заключалась его миссия в команде Андрея Талалаева.

«Я занимался привычной индивидуальной работой с игроками. Связана она была не только с тренировками на поле, ударами по воротам. Были и тактические разборы, ментальные тренинги», - делится Корнеев для Metaratings.

Корнеев добавил, что Талалаев – большой профессионал и у него с Андреем Викторовичем сразу возникло прочное взаимопонимание.

«Химки» на данный момент лидируют в Мелбет-Первой лиге. Клуб набрал в свой актив 42 балла. А ещё на прошлой рабочей неделе подмосковный клуб посодействовал отставке Владимира Ивича и выбил из Пути регионов Кубка России «Краснодар».

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