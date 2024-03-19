Игрок «Родины» Султонов: «Главная задача — побеждать в каждой игре и попасть в РПЛ»

Полузащитник «Родины» Мухаммад Султонов высказался о задачах московской команды на оставшуюся часть текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги.

По словам 31-летнего игрока, московская команда намерена побеждать в каждой игре, чтобы заслужить право выступать в следующем розыгрыше Премьер-лиги.

«Главная задача — побеждать в каждой игре и попасть в РПЛ», — цитирует Султонова «Чемпионат».

После 23 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» расположилась на пятом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Химок» всего на пять очков. До конца турнира командам предстоит провести ещё по 11 матчей.