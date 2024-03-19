Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Игрок «Родины» Калмыков — о борьбе за выход в РПЛ: «У некоторых людей были сомнения, но они пропали»

19 Марта 2024 • 09:40 Комментировать
Алания
...
Родина Москва
24.03 17:00

Нападающий «Родины» Амур Калмыков рассказал о своих целях на оставшуюся часть сезона.

По словам футболиста, в определённый момент в команде были сомнения касательно возможного выхода в Премьер-лигу, однако позже они были развеяны.

«Мы стремимся в РПЛ, но у нас после сборов был момент, когда смотрели на таблицу, и чуть-чуть были сомнения у некоторых людей, но спустя три матча, я думаю, эти сомнения пропали», — цитирует Калмыкова «Чемпионат».

После 23 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от четвёртой строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Амур Калмыков Родина Москва

Новости по матчу

Сегодня, 19 Марта
10:25
Гордюшенко: «Я хотел бы вернуться в ЦСКА»
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АЛАНИЯ РОДИНА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» «Рома» потеряла Дибалу «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Роналду называл клуб, в котором закончит карьеру Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России Игрок «Реала» перейдёт в английский клуб
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
«Трактор» в овертайме одолел «Динамо» и увеличил преимущество в серии «Локомотив» поиздевался над «Авангардом» во втором матче серии плей-офф КХЛ СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Марта
10:25 · Россия. Премьер-лига
Гордюшенко: «Я хотел бы вернуться в ЦСКА»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Максим Петров: «В золотой гонке симпатизирую «Краснодару» эксклюзив
09:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игрок «Родины» Калмыков — о борьбе за выход в РПЛ: «У некоторых людей были сомнения, но они пропали»
18 Марта
21:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» выиграла четвёртый матч подряд, забив один гол «Кубани»
21:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» помешал махачкалинскому «Динамо» возглавить Первую лигу
20:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев объяснил поражение «Химок» от «Нефтехимика»
20:32 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» прервал серию из шести матчей Мелбет-Первой лиги без побед
20:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» в трёх матчах подряд не может забить первый гол при Кононове
20:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Новиков: «У нас перед «Химками» был должок за первый круг»
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Торпедо»
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» не пропустил и помешал «Арсеналу» выйти в лидеры
19:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» одолел «Сокол» в формате 10 на 10 и почти догнал лидера
19:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» прервали серию из 16 матчей без поражений
19:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» победила впервые с 14 октября
19:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» внёс интригу в борьбу за первое место, обыграв «Химки»
Все новости
Рекомендуем