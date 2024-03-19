Игрок «Родины» Калмыков — о борьбе за выход в РПЛ: «У некоторых людей были сомнения, но они пропали»

Нападающий «Родины» Амур Калмыков рассказал о своих целях на оставшуюся часть сезона.

По словам футболиста, в определённый момент в команде были сомнения касательно возможного выхода в Премьер-лигу, однако позже они были развеяны.

«Мы стремимся в РПЛ, но у нас после сборов был момент, когда смотрели на таблицу, и чуть-чуть были сомнения у некоторых людей, но спустя три матча, я думаю, эти сомнения пропали», — цитирует Калмыкова «Чемпионат».

После 23 туров Мелбет-Первой лиги «Родина» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от четвёртой строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на три очка.