Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл с в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о чемпионской гонке, а также об игре Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

- Как оцениваете выступление Захаряна в «Реал Сосьедаде» и его прогресс?

- Пока мне не удавалось полностью посмотреть игры «Реал Сосьедада». Арсен - это молодой футболист, которому нужно время на адаптацию. Ему важна поддержка тренерского штаба. Например. Миранчук сейчас прекрасно себя проявляет в «Аталанте», потому что ему начали доверять. У него прошла адаптация, и он показывает очень высокий уровень. Думаю, что Захарян также докажет всем, что он может играть на высоком уровне.

- Захарян забил первый мяч за свою команду. Это даст ему какой-то толчок вперед?

- Безусловно. Любое положительное действие на поле, а тем более гол – это дополнительная мотивация для любого игрока. Надеюсь, этот гол не окажется у него единственным.

- Каков потенциал Захаряна? Он способен заиграть в «Реал Сосьедаде»?

- Он уже там играет.

- А стать таким лидером, как Головин в «Монако», он способен?

- Думаю, да. Просто нужно время. Чемпионат Испании – это не РПЛ. Я не сомневаюсь, что у Арсена есть все качества, чтобы вырасти в хорошего игрока европейского уровня.

- Сколько времени ему на это нужно?

- Сложно ответить. Это зависит от игрового времени, от отношения к нему в коллективе, от отношения тренерского штаба. Все складывается из таких мелочей и в итоге дает какой-то результат.

- Удивляет ли вас выступление «Динамо» в этом сезоне? Для некоторых стала неожиданностью борьба «бело-голубых» за чемпионство.

- Было проведена качественная селекция, плюс тренерский штаб хорошо использует футболистов. Все это вместе дает хороший результат. Ничего удивительного не вижу в том, что «Динамо» сейчас идет наверху турнирной таблицы. Надеюсь, что на этом «бело-голубые» не остановятся, будут прогрессировать, становиться лучше и обгонят «Зенит».

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- Личка дал 25% на завоевание в этом чемпионате золотых медалей. Сколько дали бы вы?

- В РПЛ чемпионат такой, что каждая команда может потерять очки. Не хотел бы оценивать шансы в процентах, но я понимаю Личку, который не хочет сглазить. Ведь «Динамо» - это явный конкурент «Зенита» в борьбе за первое место. Буду болеть за эту команду в золотой гонке.

- «Краснодар» из нее уже выбыл?

- Нет.

- Но смена тренера - это всегда тяжело для коллектива.

- Это может дать как импульс вверх, так и негативный момент. Мы знаем Мусаева как качественного тренера. Никто не сомневается в его профессионализме. Думаю, он быстро найдет контакт с футболистами, все наладит. Кроме того, думаю, что к первой тройке подтянутся еще какие-то команды. Не удивлюсь этому.

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- Сильно удивитесь, если «Динамо» все-таки станет чемпионом?

- Нет.

- Но со стороны кажется, что «Зенит» неудержим.

- Я бы так не сказал. В прошлых годах эта команда была более сильной, мощной, состав был более сбалансированным. А сейчас я не вижу, чтобы «Зенит» был таким. Поэтому очень хорошие шансы именно в этом чемпионате попробовать скинуть питерцев с трона.

Елена Григорьевская